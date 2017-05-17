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Телемост в Тяжине

В Международный день Детского телефона доверия психологи, педагоги и старшие воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в телемосте «Доверяем вместе» организованном в поддержку общероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

В этот день в столичном Центре молодежного парламентаризма собрались московские школьники и их родители, чтобы откровенно поговорить о самых актуальных проблемах, которые волнуют сегодня детей и подростков. Пообщаться с ними пришли популярные артисты, музыканты, известные блогеры, а также психологи-эксперты. Они ответили на многочисленные вопросы аудитории, поделились личным опытом, рассказали о переживаниях, которые испытывали в детстве.

Гости рассказали ребятам о работе службы экстренной психологической помощи – Телефоне доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Набрав этот номер, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного психолога.

В ходе телемоста обсуждались самые разные темы. Знаменитые гости поделились опытом преодоления сложных ситуаций в школе – буллинга, стресса перед экзаменами, проблем с выбором будущей профессии. Они также посоветовали, как пережить несчастную любовь или предательство друга, как перебороть зависимости и наладить отношения с родителями.

О балансе контроля и доверия в воспитательном процессе специально для родителей рассказали эксперты-психологи. Они также прокомментировали острейшую проблему современности – суицида подростков из-за попадания в группы смерти и другие интернет-ловушки.

Воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних проявили живой интерес к прозвучавшим темам и «звёздным» гостям, а после завершения высказали свои мнения и обсудили волнующие их вопросы с психологами центра.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/05/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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