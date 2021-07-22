Телеуты Кузбасса отметили праздник первого айрана «Шан-туу Пайрам»

21 июля, телеуты Кузбасса собрались у священной горы «Тялбак туу» («Звенящая гора») в деревне Шанда Гурьевского округа. Здесь уже более 20 лет представители малочисленного народа проводят фестиваль «Шан-туу Пайрам». В этом году свой праздник они посвятили 300-летию региона.
В телеутском празднике приняли участие творческие национальные коллективы и сборные команды спортсменов из сел Беково и Новобачаты Беловского района, села Заречное и микрорайона Телеут города Белово, поселка Телеут Новокузнецка и деревни Шанда Гурьевского округа.
22/07/2021
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