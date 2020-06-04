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Тем, кто ждёт выплаты по 10 тысяч рублей

Отделение ПФР по Кемеровской области продолжает работу по выплатам 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет. Второго и третьего июня в кредитные учреждения было направлено около 200 млн. рублей на 19773 детей.

- Сейчас основная работа приходится на корректировку заявлений с ошибками. Наши специалисты проводят комплексную сверку баз данных по оставшимся получателям с регистром ЕГР ЗАГС, органами опеки, работают с заявителями индивидуально по телефону. Устранив все замечания, сотрудники тут же включают получателя в выплатные списки. В итоге в ближайшее время деньги получат все, кто имеет право на выплаты, волноваться не стоит, - заверил управляющий ОПФР по Кемеровской области Вадим Трепаков.

Действительно, в первые дни перечисления единовременной выплаты в Отделение ПФР начало поступать много обращений, что родители получили ее не на каждого ребенка подходящего возраста.

Такое оказалось возможным, в том числе из-за ошибок в заявлении. То есть в сведениях на одного ребенка могла оказаться опечатка, неправильно указанные данные, лишние пробелы и т.д. Все эти недочеты специалисты территориальных органов ПФР при взаимодействии с заявителями отработают в кратчайшие сроки.

Если у родителей есть вопросы, то проконсультироваться можно у специалиста ПФР по телефонам, указанным на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».

В разделе «Жизненные ситуации» также размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

Общество
kuzbassnews.ru
04/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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