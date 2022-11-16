В Тяжинском СРЦдН прошла тематическая беседа «Волшебный мир рукоделия»

На занятии, посвящённом Всемирному дню рукоделия, воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних познакомились как со старинными техниками вышивки жемчугом или плетения кружева, так и современными методиками - скрапбукингом, осибану, созданием украшений из полимерной глины.

Ребята узнали о том, что рукоделие на протяжении всей истории человечества проходило периоды упадка и забвения, но все равно возвращалось в моду. Аксессуары ручной работы, вязаная одежда сегодня невероятно популярны.