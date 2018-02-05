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Теннисистка из Осинников стала второй на соревнованиях "Надежды России"

С 30 января по 3 февраля в Кстово Нижегородской области прошли соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек 2008 года рождения.

Участие приняли более 260 спортсменов.

Алина Шамаева из Осинников заняла второе место.

Спорт
Осинники
kuzbassnews.ru
05/02/2018
Спорт
Осинники
Новости Кузбасса

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