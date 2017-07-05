В библиотеке «Гармония» МБУ ЦБС КГО с 03.07-08.07.2017г. открылась выставка совет, посвященная Дню семьи, любви и верности «Тепло семейного очага».

Практические советы психологов из новых журналов «Сваты» и «1000 советов», подскажут несколько простых правил поведения, которые помогут вернуть в дом хорошую погоду. А психологические тесты помогут разобраться в ваших сомнениях и определят, на каком уровне находятся ваши отношения, не пора ли что ни будь поменять в них.

Читатели смогут познакомиться с лучшими книгами, адресованными молодой семье; получить полезные рекомендации, как лучше строить отношения и сохранить семейные ценности.