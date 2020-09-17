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«Тинькофф Банк», несмотря на предыдущий отказ судом в иске, снова попытался взыскать долг с жительницы Мариинска

Несмотря на то, что в феврале текущего года Акционерному обществу «Тинькофф Банк» судом было отказано в иске о взыскании с жительницы Мариинска долга по договору кредитной карты в размере около 95 тысяч рублей, менее чем через полгода банк снова обратился в суд с аналогичным иском.

Ранее мы сообщали об отказе в удовлетворении требований АО «Тинькофф Банк» о взыскании с жительницы Мариинска задолженности по кредитному договору в размере около 95 тысяч рублей в связи со значительным пропуском трёхгодичного срока исковой давности.

Однако менее чем через полгода банк повторно обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с аналогичным исковым заявлением, «забыв» указать в нём об уже вступившем в законную силу решении суда, принятом по идентичным обстоятельствам.

В соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (абзац третий статьи 220) в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда, суд прекращает производство по делу.

«Анализ существа заявленных требований свидетельствует об идентичности предмета требований и его основания как фактического, так и правового. При таком положении, исходя из того, что имеется вступившее в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований АО «Тинькофф Банк» к Легаловой Н.А. о взыскании задолженности по договору кредитной карты, то есть по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, суд считает необходимым производство по делу прекратить», - говорится в определении суда.

Кстати, в начале июля 2020 года «должница» банка за понесённые судебные расходы по предыдущему делу взыскала с АО «Тинькофф Банк» восемь тысяч рублей.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

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