Тисульский район присоединился к региональному творческому проекту «Перекресток культур»

Основная идея проекта – обеспечение равного доступа к достижениям культуры и искусства жителей отдаленных сельских территорий Кузбасса, сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры.

В рамках национального проекта «Культура» в селе Большой Берчикуль состоялся цикл мероприятий проекта «Перекресток культур». В их числе – пленэр с членами Союза художников России Владимиром Доценко и Евгенией Юмановой. Секретами декоративно-прикладного искусства при проведении мастер-классов по точечной росписи на листьях поделилась Ирина Десяткова.

Технике изготовления фигур из березы всех желающих обучал руководитель творческого объединения «Добрыня» Владимир Яковлев. Секретами плетения одежды и украшений из веревки поделилась Надежда Антонова.

В ходе музыкально-литературной гостиной состоялось знакомство селян с творчеством кузбасских поэтов. В ее работе приняли участие члены Союза писателей России Наталья и Дмитрий Мурзины.

На центральной площадке мероприятия прошел первый отборочный тур регионального конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой, посвященный 120-летию великой русской певицы. В конкурсе приняли участие исполнители из Тисульского района, Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Крапивинского округов.

Огромная работа была проведена фольклорно-этнографической группой. Собран уникальный самобытный материал, бытующий в данной местности. В течение праздника проходил частушечный батл.

По итогам реализации мероприятий проекта жители Тисульского района познакомились с достижениями культуры Кузбасса. Реализация проекта содействует укреплению связей между профессиональными и любительскими сообществами, расширению представлений о культурном наследии региона, сохранению и передачи локальных традиций целевых групп проекта.