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Тисульский район присоединился к региональному творческому проекту «Перекресток культур»

Основная идея проекта – обеспечение равного доступа к достижениям культуры и искусства жителей отдаленных сельских территорий Кузбасса, сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры.
В рамках национального проекта «Культура» в селе Большой Берчикуль состоялся цикл мероприятий проекта «Перекресток культур». В их числе – пленэр с членами Союза художников России Владимиром Доценко и Евгенией Юмановой. Секретами декоративно-прикладного искусства при проведении мастер-классов по точечной росписи на листьях поделилась Ирина Десяткова.
Технике изготовления фигур из березы всех желающих обучал руководитель творческого объединения «Добрыня» Владимир Яковлев. Секретами плетения одежды и украшений из веревки поделилась Надежда Антонова.
В ходе музыкально-литературной гостиной состоялось знакомство селян с творчеством кузбасских поэтов. В ее работе приняли участие члены Союза писателей России Наталья и Дмитрий Мурзины.
На центральной площадке мероприятия прошел первый отборочный тур регионального конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой, посвященный 120-летию великой русской певицы. В конкурсе приняли участие исполнители из Тисульского района, Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Крапивинского округов.
Огромная работа была проведена фольклорно-этнографической группой. Собран уникальный самобытный материал, бытующий в данной местности. В течение праздника проходил частушечный батл.
По итогам реализации мероприятий проекта жители Тисульского района познакомились с достижениями культуры Кузбасса. Реализация проекта содействует укреплению связей между профессиональными и любительскими сообществами, расширению представлений о культурном наследии региона, сохранению и передачи локальных традиций целевых групп проекта.

Культура
Анжеро-Судженск
Ижморский
Крапивинский
Тисуль
kuzbassnews.ru
08/09/2020
Культура
Анжеро-Судженск
Ижморский
Крапивинский
Тисуль
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