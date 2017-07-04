Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Томазак – Пайрам 2017»

В Мысковском городском округе 1 июля п. Чувашка состоялся областной национальный шорский праздник «Томазак -  Пайрам 2017».

В празднике приняли участие делегации городов и районов юга Кузбасса, в которых проживают шорцы: Калтан, Осинники, Междуреченск, Таштагол, Мыски и Новокузнецкий район.

Программа праздника была насыщенной конкурсами и спортивными состязаниями. Центр национальных культур Калтанского городского округа принял участие в  конкурсе на лучшее оформление стана, представляли шорские национальные блюда и изделия декоративно – прикладного искусства, конкурс женского шорского национального костюма «Шор Кебе» и длинные косы «Узун шаш»,  в данном конкурсе участницы Калтанского городского округа заняли почетное III место, ими стали  Пахнина Виолетта, Полковникова Екатерина, Борцова Валерия. Сотрудники Центральной библиотеки приняли участие в литературной  гостиной «Тегри кур», Кузьмина Наталья получила благодарственное письмо за участие. Спортсмены из молодежной политики и спорта заняли III место по общему зачету и привезли с собой кубок, три медали и 12 грамот, принимали участие в борьбе «Куреш», стрельба из лука, перетягивание каната, метания камня и многое другое. По результатам конкурсной программы и спортивных состязаний всем победителям были вручены дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.

Праздник проводился для возрождения и сохранения традиций, обычаев шорского народа, национальных видов спорта и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Культура
Калтан
Мыски
kuzbassnews.ru
04/07/2017
Культура
Калтан
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе предприниматели держали в рабстве двух рабочих
Мариинский районный суд Кемеровской области рассмотрит уголовное дело в отношении двух частных...
Житель Кузбасса пришёл искать работу и украл сварочный аппарат
В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемого в краже, мужчина пришёл в поисках работы на СТО...
В КЭТК прокомментировали ДТП с трамваем на проспекте Ленина в Кемерове
Из-за ДТП на участке образовался двухчасовой простой не только трамваев, но и троллейбусов.
ГИБДД: ночное ДТП с мотоциклом в Кемерове произошло по вине автоледи
В субботу, 1 июля, в 1:40 в Кемерове на проспекте Молодёжном возле дома №4 произошло серьёзное ДТП...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus