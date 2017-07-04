В Мысковском городском округе 1 июля п. Чувашка состоялся областной национальный шорский праздник «Томазак - Пайрам 2017».

В празднике приняли участие делегации городов и районов юга Кузбасса, в которых проживают шорцы: Калтан, Осинники, Междуреченск, Таштагол, Мыски и Новокузнецкий район.

Программа праздника была насыщенной конкурсами и спортивными состязаниями. Центр национальных культур Калтанского городского округа принял участие в конкурсе на лучшее оформление стана, представляли шорские национальные блюда и изделия декоративно – прикладного искусства, конкурс женского шорского национального костюма «Шор Кебе» и длинные косы «Узун шаш», в данном конкурсе участницы Калтанского городского округа заняли почетное III место, ими стали Пахнина Виолетта, Полковникова Екатерина, Борцова Валерия. Сотрудники Центральной библиотеки приняли участие в литературной гостиной «Тегри кур», Кузьмина Наталья получила благодарственное письмо за участие. Спортсмены из молодежной политики и спорта заняли III место по общему зачету и привезли с собой кубок, три медали и 12 грамот, принимали участие в борьбе «Куреш», стрельба из лука, перетягивание каната, метания камня и многое другое. По результатам конкурсной программы и спортивных состязаний всем победителям были вручены дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.

Праздник проводился для возрождения и сохранения традиций, обычаев шорского народа, национальных видов спорта и духовно-нравственного воспитания молодежи.