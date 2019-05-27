Тому, кто летом хочет подработать, нужен СНИЛС

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает школьникам и студентам, собирающимся подработать летом, о том, что для трудоустройства необходим СНИЛС. Это страховой номер индивидуального лицевого счёта. На нём отражается информация, которая потребуется для назначения и определения размера пенсии: данные о стаже, зарплате и страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.

Чем больше будет сумма взносов за время трудовой деятельности, тем будет выше размер будущей пенсии. Именно поэтому при приёме на работу, в числе основных документов работодатели требуют у претендентов страховое свидетельство.

За получением одного из главных российских документов ребятам старше 14 лет можно самостоятельно обратиться в управление ПФР или МФЦ по месту жительства или фактического проживания со своим паспортом и заполнить соответствующую анкету. Если ребёнку ещё нет 14 лет, то это могут сделать его родители, обратившись в управление ПФР или МФЦ с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка.

При обращении в Пенсионный фонд свидетельство будет изготовлено и вручено за считанные минуты во время первого же визита. Документ через МФЦ будет выдан в течение 5 дней.

Молодые граждане, которые устраиваются на работу впервые и ещё не зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования, могут получить страховое свидетельство по месту своего трудоустройства.

Начиная с 2019 г. произойдет постепенный уход от привычной формы страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Со временем информация о счете будет храниться только в электронном виде.