Топкинские росгвардейцы оказали благотворительную помощь пожилой семейной паре

В городе Топки сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны откликнулись на призыв о помощи пожилой семейной пары, предотвратив повреждение их имущества от скопившегося снега.
К стражам правопорядка обратились 70-летние супруги, пояснив, что проживают в частном доме, на крыше которого скопилось большое количество снега. По состоянию здоровья пенсионеры не могли самостоятельно справиться со снежной массой, которая угрожала повредить строение, и не знали к кому обращаться за помощью. В свободное от службы время росгвардейцы из числа добровольцев помогли пожилым гражданам убрать скопившийся снег.
Обрадованные пенсионеры поблагодарили отзывчивых росгвардейцев и пожелали успехов на службе.
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