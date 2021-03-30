Топкинские росгвардейцы оказали благотворительную помощь пожилой семейной паре

Вести-Кузбасс в 21:05 от 30.03.2021 В таштагольской школе появятся кабинеты робототехники и сенсорная комната.

Глава Кузбасса поручил ускорить темпы ремонта трассы от Мариинска до Листвянки В Кузбассе глава региона Сергей Цивилев. поручил ускорить темпы ремонта трассы от Мариинска до...

Кузбасские власти проверят информацию о дырявой крыше в детском саду Киселевска Региональные власти поручили чиновникам разобраться в этой проблеме. Глава региона Сергей Цивилев в...