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Топкинские росгвардейцы оказывают адресную помощь ветерану Великой Отечественной войны

 

   В Топках сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны навестили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Петра Максимовича Воробьева. Участник Пражской операции проживает один в частном доме. Из-за почтенного возраста заниматься делами по хозяйству пенсионер уже не в силах, поэтому за помощью он обращается к местным властям, а также к росгвардейцам, которые взяли на себя заботу о ветеране.

    Молодые сотрудники топкинского подразделения Росгвардии навели порядок на приусадебном участке пенсионера, отчистив территорию от скопившегося снега. Ветеран был тронут и благодарен волонтерам из числа защитников Отечества. Росгвардейцы пообещали не только помогать почетному горожанину, но и знакомить тонкинских школьников с боевыми заслугами красноармейца.

    Петр Максимович родился 28 июня 1923 года в деревне Ивановка Курской области. В армию был призван в августе 1942 года. Учился в Томском артиллерийском училище, потом в школе по подготовке сержантского состава. С ноября 1943 года по май 1945 года воевал в составе 556-го гаубичного полка на 1-ом, 2-ом и 4-ом Украинских фронтах. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, переправлялся через Вислу, форсировал Одер, остановился под Прагой.

    За мужество, стойкость и храбрость, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, Петр Максимович награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», шестью благодарностями Верховного главнокомандующего Сталина, орденом Медаль Жукова, «За Победу над Германией» и многими юбилейными медалями.

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
24/03/2021
Общество
Топки
Новости Кузбасса

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