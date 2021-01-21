Топкинские росгвардейцы помогли разыскать пропавшую несовершеннолетнюю жительницу села Сухова

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе старшего прапорщика Вадима Березового и сержанта Валерия Аванского на маршруте патрулирования обнаружил пропавшую 15-летнюю девочку.

По предварительной информации, накануне вечером после ссоры с родными юная жительница села Сухова ушла из дома и не вернулась. За помощью к правоохранителям после безуспешной попытки самостоятельно отыскать дочь обратились родители подростка. Ориентировка с приметами ребенка поступила экипажам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации.

Ранним утром топкинские росгвардейцы в ходе патрулирования микрорайона Солнечный заметили на улице подходящую под описание школьницу, которая оказалась разыскиваемой сельчанкой. Стражи правопорядка обеспечили безопасность ребенку до прибытия родителей. Юридическая оценка будет дана по результатам проверки.