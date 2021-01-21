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Топкинские росгвардейцы помогли разыскать пропавшую несовершеннолетнюю жительницу села Сухова

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе старшего прапорщика Вадима Березового и сержанта Валерия Аванского на маршруте патрулирования обнаружил пропавшую 15-летнюю девочку.

По предварительной информации, накануне вечером после ссоры с родными юная жительница села Сухова ушла из дома и не вернулась. За помощью к правоохранителям после безуспешной попытки самостоятельно отыскать дочь обратились родители подростка. Ориентировка с приметами ребенка поступила экипажам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации.

Ранним утром топкинские росгвардейцы в ходе патрулирования микрорайона Солнечный заметили на улице подходящую под описание школьницу, которая оказалась разыскиваемой сельчанкой. Стражи правопорядка обеспечили безопасность ребенку до прибытия родителей. Юридическая оценка будет дана по результатам проверки.

Топки
kuzbassnews.ru
21/01/2021
Топки
Новости Кузбасса

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