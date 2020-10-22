Топкинские росгвардейцы разыскали похитителя сельхозтехники

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны, работая по ориентировке о краже, обнаружил и задержал похитителя культиватора.

За помощью к стражам правопорядка обратился 50-летний местный житель. По предварительной информации, потерпевший распивал в своем частном доме спиртные напитки в компании малознакомых граждан. На следующие сутки топкинец обнаружил в сарае пропажу культиватора. Мужчина сообщил о случившемся правоохранителям, заподозрив в краже своего имущества одного из недавних гостей. Ориентировки с приметами подозреваемого были переданы всем нарядам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации.

В ходе патрулирования улицы Революции росгвардейцы задержали подходящего под описание разыскиваемого 39-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. По предварительным данным, ранее привлекавшийся за мелкое хищение горожанин сбыл похищенную технику, а часть вырученных денег потратил на личные нужды.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.