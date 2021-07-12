Топкинские росгвардейцы вернули матери пропавшую девятилетнюю дочь

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог отыскать 9-летнего ребенка, которого разыскивала мать.
В вечернее время все экипажи войск правопорядка, задействованные в системе единой дислокации, получили сообщение о пропаже малолетней девочки. По предварительной информации, родительница отпустила юную горожанку играть в городской парк, а спустя время не застала ее в условленном месте и обратилась за помощью к правоохранителям.
При объезде дворовых территорий экипаж Росгвардии в составе прапорщика Владимира Макаренко и старшины Эльдара Сафина обнаружили подходящую под описание девочку и вызвали на место инспекторов по делам о несовершеннолетних. Как оказалась, девочка вместе со сверстниками отправилась на прогулку по городу.
Росгвардейцы вернули потерявшегося ребенка благодарной матери.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в понедельник, 12 июля, ночью в Кемерове будет +12,+14°С,...
|
Со своей стороны, обработали площадь специальным средством, повторим после проведения мероприятия....
|
Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев обратился к жителям Кемеровской области с просьбой помочь...
|
Некоторые жители южной столицы Кузбасса отметили в соцсетях, что известная российская группа слабо...