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Топкинские росгвардейцы вернули матери пропавшую девятилетнюю дочь

  В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог отыскать 9-летнего ребенка, которого разыскивала мать.

  В вечернее время все экипажи войск правопорядка, задействованные в системе единой дислокации, получили сообщение о пропаже малолетней девочки. По предварительной информации, родительница отпустила юную горожанку играть в городской парк, а спустя время не застала ее в условленном месте и обратилась за помощью к правоохранителям.

  При объезде дворовых территорий экипаж Росгвардии в составе прапорщика Владимира Макаренко и старшины Эльдара Сафина обнаружили подходящую под описание девочку и вызвали на место инспекторов по делам о несовершеннолетних. Как оказалась, девочка вместе со сверстниками отправилась на прогулку по городу.

    Росгвардейцы вернули потерявшегося ребенка благодарной матери.

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
12/07/2021
Общество
Топки

Новости Кузбасса

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