Топкинские росгвардейцы задержали грабителя, напавшего на знакомого

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в ходе поисковых мероприятий по горячим следам обнаружил и задержал рецидивиста, который избил знакомого и похитил его сотовый телефон.

В вечернее время за помощью к стражам правопорядка обратился 25‑летний житель общежития по улице Топкинская. По предварительной информации, горожанин принимал в гостях знакомого, с которым во время распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате гость избил потерпевшего и забрал смартфон, после чего скрылся. Горожанин, обратившись к соседям, вызвал на место происшествия правоохранителей.

Прибывший на сигнал экипаж Росгвардии установил личность и приметы злоумышленника, затем отравился на его поиски по горячим следам. В одном из ломбардов росгвардейцы выяснили, что подозреваемый сбыл похищенное имущество. В ходе отработки ближайшей территории стражи правопорядка задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища и неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 25-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.