Топкинские росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста, который проник в квартиру и избил жильца

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого 27-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном проникновении в жилище и причинении побоев жильцу.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Революции обнаружили и задержали пешехода, схожего по приметам с подозреваемым в преступлении. В ходе проверки личности факт нахождения в розыске подтвердился.

По предварительной информации, в прошлом месяце задержанный пришел для выяснения отношений к местному жителю, который отказался впустить его в жилище. В результате задержанный разбил окно первого этажа, проник в квартиру и причинил телесные повреждения жильцу, после чего скрылся и был объявлен в розыск.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.