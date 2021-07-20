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Топкинские росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста, который проник в квартиру и избил жильца

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого 27-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном проникновении в жилище и причинении побоев жильцу. 

 В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Революции обнаружили и задержали пешехода, схожего по приметам с подозреваемым в преступлении. В ходе проверки личности факт нахождения в розыске подтвердился.

 По предварительной информации, в прошлом месяце задержанный пришел для выяснения отношений к местному жителю, который отказался впустить его в жилище. В результате задержанный разбил окно первого этажа, проник в квартиру и причинил телесные повреждения жильцу, после чего скрылся и был объявлен в розыск.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел. 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
20/07/2021
Происшествия
Топки

Новости Кузбасса

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