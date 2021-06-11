Топкиснкие росгвардейцы задержали рецидивиста, обокравшего частный дом

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в ходе поисковых мероприятий установил личность и задержал подозреваемого в хищении имущества из частного дома.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал от 52-летней местной жительницы, сообщившей о краже. По предварительной информации, заявительница вернулась с работы домой и увидела поврежденный навесной замок входной двери со следами проникновения. Женщина обнаружила пропажу электроинструмента и сотового телефона.

Росгвардейцы выяснили, что одна из соседок видела незнакомца, который приходил к потерпевшей домой во время ее отсутствия. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за кражу и грабеж, 48-летний местный житель. Во время отработки местонахождения подозреваемого он был задержан. Как выяснилось, злоумышленник бывал в гостях у соседей заявительницы и знал об ее отсутствии дома в дневное время.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного имущества.