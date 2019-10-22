Торговая сеть «Остин» нарушила законодательство, рекламируя бонусную акцию

21 октября Кемеровское УФАС России признало сеть магазинов «OSTIN» (ООО «Остин») нарушившей несколько частей статьи 5 Закона о рекламе. Смс об акции компании, пришедшее жительнице областного центра, содержало недостоверную информацию о сроках проведения и условиях начисления бонусов.

В Кемеровское УФАС России ранее обратилась гражданка, сообщившая о поступившем 26 апреля смс с текстом «3=2 нафутболки и поло!+ 2000 бонусов в подарок!». 27 апреля она приобрелав магазине «Остин» (ТЦ «Я» в г. Кемерово) товар на сумму 798 рублей, но начислений не увидела. На кассовом чеке было указано о начислении бонусов за каждую 1000 рублей в чеке и об окончании акции 9 апреля.

Комиссия управления установила, что в спорной рекламе отсутствует существенная информация об условиях начисления бонусов и даны недостоверные сведения о периоде их использования.

Напомним, что ответственность за нарушение требований, установленных пунктом 4 части 3 статьи 5 и частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», несёт рекламодатель. Таким образом, управление признало в действиях ООО «Остин» факт нарушения Закона о рекламе.

Материалы дела будут переданы должностному лицу для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Для справки: Согласно пункту 4 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.

Частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе»» установлено, что не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.