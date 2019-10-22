Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Торговая сеть «Остин» нарушила законодательство, рекламируя бонусную акцию

21 октября Кемеровское УФАС России признало сеть магазинов «OSTIN» (ООО «Остин») нарушившей несколько частей статьи 5 Закона о рекламе. Смс об акции компании, пришедшее жительнице областного центра, содержало недостоверную информацию о сроках проведения и условиях начисления бонусов.

В Кемеровское УФАС России ранее обратилась гражданка, сообщившая о поступившем 26 апреля смс с текстом «3=2 нафутболки и поло!+ 2000 бонусов в подарок!». 27 апреля она приобрелав магазине «Остин» (ТЦ «Я» в г. Кемерово) товар на сумму 798 рублей, но начислений не увидела. На кассовом чеке было указано о начислении бонусов за каждую 1000 рублей в чеке и об окончании акции 9 апреля.

Комиссия управления установила, что в спорной рекламе отсутствует существенная информация об условиях начисления бонусов и даны недостоверные сведения о периоде их использования.

Напомним, что ответственность за нарушение требований, установленных пунктом 4 части 3 статьи 5 и частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», несёт рекламодатель. Таким образом, управление признало в действиях ООО «Остин» факт нарушения Закона о рекламе.

Материалы дела будут переданы должностному лицу для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Для справки: Согласно пункту 4 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.

Частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе»» установлено, что не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Общество
kuzbassnews.ru
22/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Киселёвская автобаза задолжала 22 миллиона рублей
22 миллиона рублей задолжала киселёвская автобаза. Предприятие не оплачивало налоги. Подействовали...
Родители научили малолетних детей курить кальян в Кузбассе
Кузбасская семья устроила кальянную у себя на дому, причем взрослые не посчитали нужным ограничить...
Экс-начальника кемеровского РЖД поймали на взятке
В Новосибирской области осудили экс-начальника структурного подразделения ОАО «РЖД» в городе...
В центре Кемерова сошедший с рельсов трамвай перегородил дорогу
В Кемерове общественное транспортное средство перегородило проезжую часть, сообщает информационно-...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus