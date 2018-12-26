Торжественное собрание в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Тяжинского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и 30-летия Всероссийского общества инвалидов.

На мероприятии присутствовали люди с ограниченными возможностями. К собравшимся обратились заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова, заместитель председателя Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Ольга Михайловна Ряшина, заместитель начальника социальной защиты населения Марина Александровна Валик и председатель Тяжинской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Вячеслав Степанович Марко.

За активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» участники мероприятия были отмечены Почетными грамотами администрации Тяжинского муниципального района. Заведующая клубом парка культуры и отдыха поселка Тяжинский Ольга Николаевна Каплунова награждена медалью «За служение Кузбассу».

На торжественном мероприятии выступили творческие коллективы районного Дома культуры «Юбилейный», клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский. Также свои творческие номера представили люди с ограниченными возможностями здоровья. В фойе Дома культуры была организована выставка людей с ограниченными возможностями.