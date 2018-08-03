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Торжественный митинг, посвященный Дню воздушно-десантных войск, состоялся на площади Победы

На протяжении восьми лет боевая машина пехоты, установленная в Калтане на площади Победы, является местом преклонения воинам-интернационалистам и воинам локальных вооруженных конфликтов. Сегодня, в день ВДВ, здесь собрались десантники, почетные гости и жители Калтана, чтобы почтить память земляков, отдавших жизнь за мир на земле. Под звуки марша десантников знамена ВДВ и РСВА внесли на площадь ветераны Афганистана Александр Халтурин и Евгений Нагайцев. С приветственным словом выступили глава КГО И.Ф. Голдинов, почетный гражданин города В.Е. Кузнецов и другие почетные гости. Состоялось торжественное открытие мемориальной доски. Это сделали: ветеран Афганской войны Алексей Воронин, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Станислав Федосеев, ветеран войны во Вьетнаме Александр Тутынин, участник боевых действий на острове Даманский Анатолий Толстиков.  Участники митинга возложили красные гвоздики к подножию БМП. Пять воспитанников секции «Рукопашного боя» торжественно дали клятву и вступили в ряды Всероссийского движения «Юнармия».  Звучали песни о доблести и мужестве десантников, готовых в любое время дня и ночи прийти на помощь, выполнить любую опасную и сложную задачу.

Завершился митинг показательными выступлениями новоиспеченных юнармейцев под руководством опытного тренера – преподавателя рукопашного боя В.В. Булавенко.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
03/08/2018
Общество
Калтан
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