Торжественный прием в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся торжественный прием главы района, посвященный 75-летию Кемеровской области «Мой край родной, тебя мы славим».

В фойе была развернута выставка-продажа продукции местных товаропроизводителей ООО «Кузбассконсервмолоко», ООО «Совхоз «Тяжинский», райпотребсоюза. Также тяжинцы могли познакомиться с выставкой книг о Кузбассе и Тяжинском районе, произведениями мастеров декоративно-прикладного искусства, фотоработами преподавателя детской художественной школы № 13 Валентины Николаевны Кирюшкиной и рисунками учащихся школы.

С докладом выступил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. С юбилеем Кузбасса земляков поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены передовикам района. В ходе торжественного приема отмечены наградами победители и участники районного конкурса видеороликов «С днем рождения, Кузбасс».

Агитбригада Тяжинской средней школы № 3 выступила с постановкой «Слава Кузбассу, слава». В концертной программе приняли участие детский хор и педагогический ансамбль детской школы искусств № 31, хор ветеранов имени Юрия Дмитриевича Черняева, народный коллектив ансамбль русской песни «Сибиряки», ансамбль парка культуры и отдыха «Чаровница», детские вокальные и танцевальные коллективы.