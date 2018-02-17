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Торжественный прием в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся торжественный прием главы района, посвященный 75-летию Кемеровской области «Мой край родной, тебя мы славим».
В фойе была развернута выставка-продажа продукции местных товаропроизводителей ООО «Кузбассконсервмолоко», ООО «Совхоз «Тяжинский», райпотребсоюза. Также тяжинцы могли познакомиться с выставкой книг о Кузбассе и Тяжинском районе, произведениями мастеров декоративно-прикладного искусства, фотоработами преподавателя детской художественной школы № 13 Валентины Николаевны Кирюшкиной и рисунками учащихся школы.
С докладом выступил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. С юбилеем Кузбасса земляков поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены передовикам района. В ходе торжественного приема отмечены наградами победители и участники районного конкурса видеороликов «С днем рождения, Кузбасс».
Агитбригада Тяжинской средней школы № 3 выступила с постановкой «Слава Кузбассу, слава». В концертной программе приняли участие детский хор и педагогический ансамбль детской школы искусств № 31, хор ветеранов имени Юрия Дмитриевича Черняева, народный коллектив ансамбль русской песни «Сибиряки», ансамбль парка культуры и отдыха «Чаровница», детские вокальные и танцевальные коллективы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/02/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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