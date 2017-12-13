«Тот, кто с песней по жизни шагает»

«Золотой голос Мысковского РЭС» – так тепло коллеги называют заместителя начальника РЭС - главного инженера производственного отделения Южные электрические сети Николая Шанина. Уже тридцать четыре года он работает в энергетике и столько же занимается музыкой и вокалом.

Каждый рабочий день Николая Михайловича проходит как по нотам, а все потому, что энергетик не мыслит себя без музыки.

«Любую работу нужно делать с душой, - рассказывает главный инженер Южных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС». – А настроение на высоте, когда напеваешь любимую мелодию. Помню, как однажды летом пришлось ликвидировать последствия сильнейшего урагана в деревне Калиновка. От штормового ветра две опоры 110 киловольт изогнулись и упали. Электроснабжение потребителям подключили по резервной схеме, а сами двое суток проводили аварийный ремонт линии. Родным по телефону сообщили, чтобы нас не теряли. Работы было непочатый край, да еще и комары одолевали. А чтобы дело быстрее спорилось, я решил всех «заразить» современной эстрадой. Напевал любимые песни. Бригада меня поддерживала. Мужики даже шутили: «Хорошо, что радио с собой не взяли. Прихватили Михалыча. Он может работать и петь без подзарядки».

В ремонте электросетевого оборудования главному инженеру просто нет равных. Электромонтер, мастер, заместитель начальника РЭС, а в прошлом еще ведущий голос в студенческом ансамбле «Московские ребята», гармонист, гитарист и отличный настройщик музыкальных инструментов – Николай Шанин настоящий «человек-оркестр», который совмещает несколько профессий, но все-таки одну из них считает главной в своей жизни.

«Я очень люблю профессию, которую выбрал, - подчеркивает инженер. – За тридцать четыре года работы в электросетевом комплексе мы с энергетикой, в буквальном смысле, спелись. В МРСК Сибири поддерживают трудолюбивых и талантливых сотрудников. В этом году, например, я принял участие в вокальном конкурсе Россетей. Исполнил песню Олега Газманова «Офицеры». Коллеги поддержали меня, оставив большое количество голосов и комментариев на сайте. Для меня это очень важно. После этого появляется вдохновение и для работы, и для творчества».