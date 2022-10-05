Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Традиционная благотворительная акция завершилась в Тяжинском округе

В ее рамках овощными наборами обеспечиваются отдельные категории граждан, которые по состоянию здоровья не могут выращивать овощи самостоятельно. В число получателей вошли инвалиды 1 и 2 групп, маломобильные граждане, те, кто находится в трудной жизненной ситуации, и ряд других категорий.
Набор весом 80 кг, а это 50 кг картофеля и по 10 кг моркови, свеклы и капусты – все основные овощи, которые хорошо хранятся и нужны каждый день. Работники центра социального обслуживания населения совместно с волонтерами Тяжинского агропромышленного техникума и специалистами территориальных отделов администрации округа доставили адресатам 47 овощных наборов. Доставка овощной продукции из СПК «Береговой» Кемеровского района осуществлялась за счет спонсорских средств индивидуального предпринимателя Валерия Анатольевича Росликова.

Общество
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/10/2022
Общество
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus