Традиционная благотворительная акция завершилась в Тяжинском округе

В ее рамках овощными наборами обеспечиваются отдельные категории граждан, которые по состоянию здоровья не могут выращивать овощи самостоятельно. В число получателей вошли инвалиды 1 и 2 групп, маломобильные граждане, те, кто находится в трудной жизненной ситуации, и ряд других категорий.

Набор весом 80 кг, а это 50 кг картофеля и по 10 кг моркови, свеклы и капусты – все основные овощи, которые хорошо хранятся и нужны каждый день. Работники центра социального обслуживания населения совместно с волонтерами Тяжинского агропромышленного техникума и специалистами территориальных отделов администрации округа доставили адресатам 47 овощных наборов. Доставка овощной продукции из СПК «Береговой» Кемеровского района осуществлялась за счет спонсорских средств индивидуального предпринимателя Валерия Анатольевича Росликова.