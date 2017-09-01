Традиционная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в 14 общеобразовательных учреждениях Тяжинского района

В этом учебном году за парты сел 2921 школьник, среди них 325 первоклассников.

В проведении торжественных линеек приняли участие представители депутатского корпуса, частные предприниматели, родители. Во всех школах в рамках единого областного дня профориентации прошли уроки успеха «Моя будущая профессия». Классные руководители организовали беседы и встречи с успешными выпускниками, профессионалами и высококлассными специалистами.

Также в День знаний в школах Тяжинского района прошли единый урок безопасности и тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Выпускники приняли участие во Всероссийском онлайн открытом уроке по профориентации, который был проведен в рамках открытия V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России».