Традиционная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в 14 общеобразовательных учреждениях Тяжинского района
В этом учебном году за парты сел 2921 школьник, среди них 325 первоклассников.
В проведении торжественных линеек приняли участие представители депутатского корпуса, частные предприниматели, родители. Во всех школах в рамках единого областного дня профориентации прошли уроки успеха «Моя будущая профессия». Классные руководители организовали беседы и встречи с успешными выпускниками, профессионалами и высококлассными специалистами.
Также в День знаний в школах Тяжинского района прошли единый урок безопасности и тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Выпускники приняли участие во Всероссийском онлайн открытом уроке по профориентации, который был проведен в рамках открытия V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России».
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Губернаторские учебные заведения в Кемеровской области в свои ряды приняли 687 новых учеников. Об...
|
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное производство в отношении тридцатиоднолетнего...
|
По данным ведомства, житель города 35-летний мужчина охотился на берегу реки и услышал шевеление в...
|
Около 4 часов дня 30-го августа на Бызовском шоссе в Новокузнецке произошло массовое столкновение...