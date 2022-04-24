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Традиционные соревнования специалистов газодымозащитной службы прошли в Новокузнецке

Традиционные соревнования специалистов газодымозащитной службы прошли в южной столице Кузбасса. Специальная служба создана в пожарных подразделениях для организации работы в дыму.

Для того, чтобы стать лучшими на профессиональных соревнованиях, пожарным необходимо не только правильно ответить на вопросы теоретической части. Звену пожарных, состоящему из трех человек, постового и водителя, необходимо быстрее всех пройти специальную трассу, показав не только физическую силу, но и значительную выносливость и слаженность.

Лучше и быстрей всех это сделали пожарные 4 пожарно-спасательной части, хозяева трассы. Помощник начальника караула этой же части Александр Шишилко завоевал звание "Лучшего газодымозащитника гарнизона". Как и в прошлом году. Немного не хватило сил и энергии бойцам 1 пожарно-спасательной части из Центрального района, чтобы догнать хозяев. А небольшая заминка на "путанке" оставила огнеборцев Кузнецкого района на третьем месте.

В целом же команды всех частей показали слаженную работу и хорошую подготовку, а значит можно быть уверенными, что работать в дыму пожарные Новокузнецка умеют хорошо!


Фото: пресс-служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 

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kuzbassnews.ru
24/04/2022
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