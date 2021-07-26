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Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

Сегодня развязка с путепроводом на км 151 трассы Р-255 «Сибирь», которая является частью 9-километрового объекта строительства и реконструкции, готова почти на 90%. Строители завершают устройство подъездов к путепроводу над трассой. На поверхности сооружения ведут устройство мостового полотна: сейчас укладывают защитный слой из высокопрочного бетона. Уложить асфальтобетонное покрытие планируется к середине августа. Также на развязке завершают монтаж линии электроосвещения – здесь устанавливают 115 опор. Общая протяженность линий освещения на объекте составит 4,5 км, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

Работы по строительству путепровода над железной дорогой на км 153 выполнены на 90%.  На подходах к сооружению формируют слои основания дорожной одежды. Одновременно продолжается строительство нового участка дороги. Земляное полотно выполнено на 92%, ведется устройство дорожной одежды на протяжении 4 км, завершается монтаж водопропускных труб.

Готовность всего 9-километрового объекта строительства и реконструкции км 149 - 158 на сегодня составляет 50%. На объекте работают более 120 человек, задействовано около 80 единиц техники. Полный ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года. Строительство осуществляется в рамках Федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети».

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kuzbassnews.ru
26/07/2021
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