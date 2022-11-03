Транспортные полицейские Кемеровской области провели профилактическую акцию среди студентов Кузбасского многопрофильного техникума

Сотрудники по делам несовершеннолетних Линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово провели мероприятие по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта среди студентов Кузбасского многопрофильного техникума города Белово Кемеровской области.

В ходе лекции старший инспектор по делам несовершеннолетних Марина Комарова рассказала студентам о важности соблюдения правил безопасного поведения на железнодорожных объектах и в целом о видах опасностей, подстерегающих на железной дороге, в том числе напомнила о недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути и привела примеры последствий нарушения правил безопасного поведения на железной дороге.

Основной причиной травмирования людей железнодорожным подвижным составом и поражения электрическим током контактной сети является пренебрежение мерами безопасности. Неоправданная спешка, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой игры на железнодорожных путях могут привести не только к сбою в движении поездов, но и к тяжелому увечью или гибели человека.

Инспектор продемонстрировала ребятам видеофильмы из цикла «МВД предупреждает!», в которых детям напомнили о правилах поведения в социальных сетях и об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Также объяснила ребятам, как уберечь себя от воздействия экстремистских проявлений, подстрекательств со стороны экстремистов, о том, как избежать вовлечения в опасную и противоправную деятельность подобных организаций.