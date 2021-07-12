Транспортные полицейские напомнили об ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов
Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово провели на железнодорожном вокзале профилактическую акцию для пассажиров, в ходе которой напомнили противоэпидемические требования к поведению в общественных местах и железнодорожном транспорте и разъяснили ответственность за подделку и оборот поддельных медицинских документов.
Оборот поддельных документов (включая электронные формы) является преступлением, предусмотренным статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, например, изготовление или сбыт фиктивного сертификата о вакцинации влечет наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Привлечению к уголовной ответственности подлежит и покупатель такого документа вне зависимости от того, использовал он его или нет. За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок один год.
Транспортная полиция информирует, что в ряде случаев наличие у граждан документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, справок о наличии антител и результатов ПЦР-тестирования является обязательным, в частности, они могут потребоваться при размещении в гостиницах и санаториях другого региона или в путешествии за границу.
Транспортные полицейские призывают граждан оказывать содействие в установлении лиц, предлагающих получить медицинские справки, сертификаты и другие документы в обход официальных процедур, и сообщать о фактах противоправной деятельности в полицию.
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