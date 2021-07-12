Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Транспортные полицейские напомнили об ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово провели на железнодорожном вокзале профилактическую акцию для пассажиров, в ходе которой напомнили противоэпидемические требования к поведению в общественных местах и железнодорожном транспорте и разъяснили ответственность за подделку и оборот поддельных медицинских документов.

Оборот поддельных документов (включая электронные формы) является преступлением, предусмотренным статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, например, изготовление или сбыт фиктивного сертификата о вакцинации влечет наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Привлечению к уголовной ответственности подлежит и покупатель такого документа вне зависимости от того, использовал он его или нет. За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок один год.

Транспортная полиция информирует, что в ряде случаев наличие у граждан документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, справок о наличии антител и результатов ПЦР-тестирования является обязательным, в частности, они могут потребоваться при размещении в гостиницах и санаториях другого региона или в путешествии за границу.

Транспортные полицейские призывают граждан оказывать содействие в установлении лиц, предлагающих получить медицинские справки, сертификаты и другие документы в обход официальных процедур, и сообщать о фактах противоправной деятельности в полицию.

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
12/07/2021
Общество
Белово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мощные дожди с градом пройдут в Кузбассе в понедельник
По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в понедельник, 12 июля, ночью в Кемерове будет +12,+14°С,...
В Кемерове на Московской площади откроют пункт вакцинации от COVID-19
Со своей стороны, обработали площадь специальным средством, повторим после проведения мероприятия....
Тулеев попросил кузбассовцев о пожертвованиях на лечение девочки с СМА
Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев обратился к жителям Кемеровской области с просьбой помочь...
Новокузнечане остались недовольны выступлением группы «Фабрика»
Некоторые жители южной столицы Кузбасса отметили в соцсетях, что известная российская группа слабо...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus