Транспортные полицейские Новокузнецка напомнили пассажирам правила поведения на объектах железной дороги

С начала 2022 года сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД России пресекли на объектах транспорта почти 150 административных правонарушений, связанных с появлением граждан в состоянии опьянении или употребления ими алкогольной продукции в общественных местах. Кроме того, в результате пренебрежения правилами безопасности произошло три травмирования пешеходов поездами.

В целях предупреждения правонарушений и преступлений на объектах транспортного комплекса, снижения травматизма транспортные полицейские и представители добровольной народной дружины провели информационно-профилактическое мероприятие «Пассажир, будь бдителен!», состоявшееся на вокзалах станций Новокузнецк и Осинники, а также в электропоезде сообщением Новокузнецк-Мундыбаш.

В ходе общения с пассажирами сотрудники транспортной полиции напомнили им о недопустимости антиобщественного поведения и вручили памятки с разъяснением административного законодательства. Также организаторы акции рассказали, как избежать краж и других происшествий в пути следования, как следует себя вести, чтобы оказаться жертвой распространённых в последнее время мошенничеств с использованием сети интернет и мобильной связи. На обороте буклетов указаны телефоны, куда в случае необходимости нужно обращаться за помощью, если в отношении гражданина совершено преступление или он стал очевидцем противоправного деяния.

Фото из открытых источников