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Транспортные полицейские присоединились к Всероссийской Акции «Полицейский Дед Мороз»

В первые дни нового года, сотрудники транспортной полиции вместе с представителями Общественного Совета при Новокузнецком линейном отделе (ЛО) МВД России по доброй традиции посетили воспитанников из подшефного Центра социальной помощи семьи и детям города Новокузнецка, в котором занимаются 20 детей разного возраста.

Ежегодно сотрудники транспортной полиции поздравляют детей из данного Центра, которые с нетерпением ждут праздник Нового года – он для них самый яркий и сказочный праздник. Вот и в этот раз сотрудники переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы стать участниками новогоднего представления и подарить детям позитивные эмоции.

Воспитанники, под руководством внимательных и заботливых воспитателей, готовились к празднику - нарядили елку, нарисовали снежинки на окнах, развесили по стенам гирлянды, а также выучили стихотворения для Деда Мороза.

Как только Дед Мороз с мешком подарков, стуча посохом, вошел в зал, дети радостно поприветствовали гостей и захлопали в ладоши. Они ждали праздника целый год. После поздравления детей с новым 2023 годом, инспектор группы ПДН Алёна Перевозчикова в игровой форме напомнила детям «Простые правила безопасности на железной дороге».

Ребята активно участвовали в развлекательно - музыкальной программе: пели песни и танцевали, водили хоровод вокруг ёлки со Снегурочкой, играли в «Ручеек», а самые бойкие рассказывали стихотворения и обнимались с Дедом Морозом. В свою очередь «сказочные персонажи» вручили каждому ребёнку сладкий подарок и передали от пенсионеров детям вязанные вещи (носочки, варежки, шарфики и шапочки), тем самым поддержали доброе начинание Кузбасса - «Подари тепло детям».

 

Фото: ЛО МВД России 

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/01/2023
Общество
Новокузнецк

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