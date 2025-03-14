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Транспортные полицейские работают на месте смертельного травмирования пешехода в Прокопьевске

Сегодня утром в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании пешехода в районе остановочной платформы 343 километр в городе Прокопьевске.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 86-летний местный житель переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и не реагировал на приближающийся электропоезд. Несмотря на принятые локомотивной бригадой меры, избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

 

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте 

 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
14/03/2025
Происшествия
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