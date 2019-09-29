Транспортные полицейские задержали мужчину, похитившего 40 метров труб отопления

Следователи Линейного отдела МВД России на станции Белово возбудили уголовное дело в отношении жителя Промышленновского района, подозреваемого в краже. В настоящее время установлено, что на одном из объектов транспортной инфраструктуры мужчина проникал в здание гаража и выносил комплектующие системы отопления и строительные материалы.
За три визита было похищено более 40 метров труб отопления, два пластиковых окна и более 25 квадратных метров металлического сайдинга. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, превысила 20 тысяч рублей.
Санкция части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража) предусматривает за это деяние максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.
Фото: пресс-служба ЛО МВД России
29/09/2019
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