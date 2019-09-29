Транспортные полицейские задержали мужчину, похитившего 40 метров труб отопления

Следователи Линейного отдела МВД России на станции Белово возбудили уголовное дело в отношении жителя Промышленновского района, подозреваемого в краже. В настоящее время установлено, что на одном из объектов транспортной инфраструктуры мужчина проникал в здание гаража и выносил комплектующие системы отопления и строительные материалы.

За три визита было похищено более 40 метров труб отопления, два пластиковых окна и более 25 квадратных метров металлического сайдинга. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, превысила 20 тысяч рублей.

Санкция части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража) предусматривает за это деяние максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Фото: пресс-служба ЛО МВД России