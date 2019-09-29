Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Транспортные полицейские задержали мужчину, похитившего 40 метров труб отопления

Следователи Линейного отдела МВД России на станции Белово возбудили уголовное дело в отношении жителя Промышленновского района, подозреваемого в краже. В настоящее время установлено, что на одном из объектов транспортной инфраструктуры мужчина проникал в здание гаража и выносил комплектующие системы отопления и строительные материалы.

За три визита было похищено более 40 метров труб отопления, два пластиковых окна и более 25 квадратных метров металлического сайдинга. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, превысила 20 тысяч рублей.

Санкция части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража) предусматривает за это деяние максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

 

 

 

Фото: пресс-служба ЛО МВД России

Происшествия
Топ
Белово
Промышленная
kuzbassnews.ru
29/09/2019
Происшествия
Топ
Белово
Промышленная
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Каменске-Уральском еще один дом признан аварийным
Двухэтажный дом по ул. Парковая, 3, признан аварийным, его должны расселить и впоследствии снести....
В кузбасском городе построят учебную шахту
В «Национальном аэромобильном спасательном учебно-тренировочном центре подготовки горноспасателей и...
У кемеровчанина дважды за ночь угнали автомобиль
У горожанина угнали Daewoo Nexia, который он оценил в 200 000 рублей. Полицейские выяснили, что к...
Известный певец Григорий Лепс дал концерт в Новокузнецке
Известный певец Григорий Лепс восхитил зрителей Новокузнецка своим концертом, который он дал в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus