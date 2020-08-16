Транспортный обход Мариинска освободил город от транзитных автомобилей

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе За сутки летальных исходов не зарегистрировано. Продолжают лечение еще 1513 пациентов.

Центр Новокузнецка стоит в пробке Остаётся верить, что новые автобусы не будут ломаться посреди дороги и создавать заторы.

Четыре горняка пострадали при обрушении породы на шахте в Кузбассе По предварительной информации четыре горняка пострадали после обрушения породы на шахте в Кузбассе...