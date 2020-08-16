Транспортный обход Мариинска освободил город от транзитных автомобилей

Движение транспорта открыли на строящемся обходе Мариинска 15 августа. В эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 км: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка; общая протяженность обхода — 19,2 км. Для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», позволил вывести с городских улиц Мариинска транзитный транспорт.
Стоимость транспортного обхода Мариинска — 3,2 млрд рублей. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября.
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