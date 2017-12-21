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График работы «Планеты» в новогодние праздники

Гипермаркет «Ашан» ждет посетителей с 22 по 25 декабря с 08:30 до полуночи, с 26 по 30 декабря – с 07:30 до полуночи, а в последний день года – с 07:30 до 18:00. 1 января гипермаркет не работает, 2 января посетить его можно с 14:00 до 23:00, а с 3 января он возобновит работу в обычном графике.

Кинотеатр «Формула кино» 31 декабря закроется в 21:00, 1 января начнет работу с 12:00, а с 2 января будет работать в стандартном графике.

Ресторан «Макдоналдс» 31 декабря закончит работу в 18:00, 1 января откроется в 12:00 и продолжит работу до 23:30, а со следующего дня будет работать в штатном режиме.

Ждем вас в ТРЦ «Планета».

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kuzbassnews.ru
21/12/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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