ТРЦ «Планета» меняет условия работы паркинга

С 24 января ТРЦ «Планета» вводит платный режим работы внутреннего паркинга: первые 2 часа гости торгового центра по-прежнему смогут воспользоваться парковкой бесплатно, цена за третий час составит 50 рублей, а с 4 часа и все последующие часы парковочное место будет стоить 100 рублей в час. Продажи абонементов по специальному тарифу для постоянных посетителей ТРЦ «Планета» приостановлены до февраля.

Изменения связаны с нехваткой парковочных мест, так как многие жители города, живущие или работающие в непосредственной близости от «Планеты», оставляют автомобили в торговом центре на длительный срок.

Напоминаем, внутренний паркинг работает с 08:00 до 01:30 на въезд и с 08:00 до 03:00 на выезд.

Ждем вас в ТРЦ «Планета»!