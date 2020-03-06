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ТРЦ «Планета» подарит девушкам на 8 марта день красоты и вдохновения

 8 марта ТРЦ «Планета» устроит девичник, который поднимет настроение посетительницам всех возрастов. В программе вечеринки – бьюти-преображения, лайфхаки от визажиста Софьи Марковой, весенние фотографии, вдохновляющие мастер-классы и  цветы.

Праздничная вечеринка в ТРЦ «Планета» начнется в 15:00. Приятным фоном вечера станет легкая музыка, а в качестве приветствия дамы будут получать тюльпаны. В центральном атриуме гостьи смогут сделать экспресс-макияж и блеск-тату, быструю укладку и заплести цветные косы. Мастера по аквагриму помогут юным посетительницам примерить на себя любой образ. Результаты преображения дамы смогут запечатлеть, сделав снимок в цветочной фотозоне на 1 уровне ТРЦ «Планета».

На мастер-классе «Вдохновляющие доски» девушки распишут деревянные доски и сделают на них мотивирующие надписи.

В 15:00 начнет работу Beauty Zone от одного из лучших визажистов Сибири – Софьи Марковой. Мастер расскажет о самых актуальных модных тенденциях, поделится лайфхаками по нанесению макияжа и на глазах у зрителей создаст три образа: легкий, вечерний и фантазийный с элементами грима. Зрители также смогут задать Софье интересующие вопросы и сделать с мастером фото на память.

 

 

 

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/03/2020
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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