Силовое шоу «Русская сила» в Планете 23 февраля ко дню мужчин

Отложите цветы и конфеты до 8 марта – мужчины в свой день хотят мужественных поздравлений. И ТРЦ «Планета» точно знает, что им нужно! В центре программы, подготовленной для жителей Новокузнецка, – показательные выступления по кросс-фиту. Профессиональные спортсмены продемонстрируют свои навыки круговых тренировок, а желающие смогут к ним присоединиться и попробовать свои силы.
Среди других развлечений в этот день будут спортивная викторина, веселые конкурсы и впечатляющее силовое шоу «Русская сила». Зрители увидят невероятные возможности русских богатырей: разрывание цепей, сгибание арматур и подъем двух человек одной рукой. Поддерживать праздничное настроение будет самый спортивный ведущий Новокузнецка – Сергей Дробин.
Ждем всех мужчин и их прекрасных спутниц 23 февраля с 15:00 до 18:00 в ТРЦ «Планета».
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