ТРЦ «Планета» приглашает на Хэллоуин

26 октября в 16:00 центральный атриум ТРЦ «Планета» превратится в ужасный парк Disney. Посетителей ждут встречи с героями знакомых историй, сюжеты и персонажи которых под воздействием магии Хэллоуина будут меняться самым неожиданным образом. На главной сцене пройдет интерактивная программа с конкурсами и подарками, а обладатель лучшего праздничного костюма получит специальный приз – подарочную карту ТРЦ «Планета» на 10 000 рублей.

В день мероприятия гостей «Планеты» встретят персонажи любимых мультфильмов, которых Хэллоуин превратил в монстров: Золушка со Злобной тыквой, Жасмин и Алладин, Красная Шапочка и Волк-оборотень, Красавица и Чудовище, а также принцессы-зомби и Минни Маусы. На сцене в центральном атриуме состоится выступление кавер-группы Mojo и интерактивная программа с конкурсами и подарками. А самые маленькие посетители «Планеты» смогут сделать праздничный аквагрим.

ТРЦ «Планета» предлагает своим гостям поддержать главную традицию Хэллоуина и перевоплотиться в любимого персонажа страшных сказок. Все, кто придет на праздник в костюме, смогут принять участие в конкурсе на лучший ужасный образ! Победитель получит сертификат на шопинг в «Планете» номиналом 10 000 рублей. Запечатлеть получившиеся образы, чтобы навсегда сохранить их в памяти, посетители «Планеты» смогут в тематической фотозоне. Кроме того, здесь будет представлен образ зловещего Микки Мауса, подготовленный стилистом Софьей Марковой.