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ТРЦ «Планета» приглашает на новогодние мероприятия

В преддверии Нового года ТРЦ «Планета» приглашает своих гостей погрузиться в атмосферу праздника. В торговом центре пройдут детские мероприятия с участием Деда Мороза, Снегурочки, Винни Пуха, а также театров «Чудаки» и «Заводной апельсин».

Резиденция Деда Мороза

Дедушка Мороз и Снегурочка приехали в ТРЦ «Планета»/ Их резиденция расположена в центральном атриуме торгового центра рядом с новогодней елкой. Каждый день с 15 декабря и до конца новогодних праздников детишки могут пообщаться с новогодними гостями, принять участие в веселых играх и конкурсах, а также получить сладкие подарки и сделать новогодние фото на память.

Новогодние представления

14, 21 и 28 декабря с 18:00 до 19:00, а также 4 и 7 января с 15:00 до 16:00 в центральном атриуме ТРЦ «Планета» пройдут тематические новогодние ёлки. Ребята вместе с Дедом Морозом отправятся на море чтобы научиться серфингу, спасут Снегурочку от пиратов и покажут Дедушке красочный мир пони. Кроме того, малышам предстоит помочь котятам добраться до резиденции Деда Мороза и отметить веселый Новый год с Тучкой и Кешей в волшебном лесу.

Новый год в детском клубе ТРЦ «Планета»

Давние друзья детского клуба ТРЦ «Планета» Винни-Пух, Тигруля и Хрюник тоже готовятся к Новому году и ждут ребят каждые выходные с 15 декабря по 6 января, а также 8 января с 14:00 до 17:00. Они пригласили в гости к малышам не только Деда Мороза и Снегурочку, но и театр эксцентрики и иллюзии «Чудаки», который покажет клоунские репризы. А еще в детский клуб приедет с гастролями театр «Заводной апельсин» с увлекательными спектаклями. В творческой мастерской детишки создадут новогодние поделки и украшения для ёлки. И конечно не обойдется без игровых программ, занимательных загадок и интересных заданий!

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/12/2018
Культура
Новокузнецк
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