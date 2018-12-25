ТРЦ «Планета» приглашает на Новый год

В преддверии Нового года ТРЦ «Планета» приглашает своих гостей погрузиться в атмосферу праздника. В центральном атриуме посетителей торгового центра будет встречать Дед Мороз. Детишек ждут веселые елки и праздничная программа детского клуба, а взрослых – грандиозные скидки во всех магазинах «Планеты».

Резиденция Деда Мороза

Дедушка Мороз и Снегурочка приехали в ТРЦ «Планета»! Их резиденция расположена в центральном атриуме торгового центра рядом с новогодней елкой. Каждый день до конца новогодних праздников детишки могут пообщаться с новогодними гостями, принять участие в веселых играх и конкурсах, а также получить сладкие подарки и сделать новогодние фото на память.

Новогодние представления

28 декабря с 18:00 до 19:00, а также 4 и 7 января с 15:00 до 16:00 в центральном атриуме ТРЦ «Планета» пройдут тематические новогодние ёлки. Ребята вместе с Дедом Морозом спасут Снегурочку от пиратов и покажут Дедушке красочный мир пони. Кроме того, малышам предстоит отметить веселый Новый год с Тучкой и Кешей в волшебном лесу.

Новый год в детском клубе ТРЦ «Планета»

Давние друзья детского клуба ТРЦ «Планета» Винни-Пух, Тигруля и Хрюник тоже готовятся к Новому году и ждут ребят каждые выходные с до 6 января, а также 8 января с 14:00 до 17:00. Они пригласили в гости к малышам не только Деда Мороза и Снегурочку, но и театр эксцентрики и иллюзии «Чудаки», который покажет клоунские репризы. А еще в детский клуб приедет с гастролями театр «Заводной апельсин» с увлекательными спектаклями. В творческой мастерской детишки создадут новогодние поделки и украшения для ёлки. И конечно не обойдется без игровых программ, занимательных загадок и интересных заданий!

Зимняя распродажа Magic Sale

Как сделать самый холодный зимний вечер теплее? Отправиться на шопинг! И чем выгоднее покупки, тем радостнее становится на душе. Пропустить зимний SALE в ТРЦ «Планета» просто невозможно – более 100 магазинов предлагают актуальные коллекции с волшебными скидками до 50%. Не пропустите чудо: успейте зайти в «Планету», пока модели и размеры есть в наличии.