ТРЦ «Планета» приглашает на турниры по стритбаскету

18 мая в ТРЦ «Планета» состоялось торжественное открытие летней спортивной площадки, а уже в первую пятницу июня «Планета» приглашает всех любителей уличного спорта на соревнования! Предварительная регистрация на турнир не нужна – достаточно собрать команду из трех человек, в день мероприятия подойти к ведущему и записаться. Игры будут проходить сразу на четырех площадках, поэтому поучаствовать успеют все! Команды, которые к концу вечера наберут наибольшее количество побед, получат призы. А веселые конкурсы и зажигательная музыка создадут атмосферу настоящего праздника.

Возможность получить подарки есть не только у спортсменов, но и у болельщиков. Чтобы воспользоваться шансом, нужно выложить свое баскет-фото в социальных сетях и поставить хештег #планетабаскет. Каждую пятницу «Планета» будет определять победителей и вручать призы.

Помимо ставшего уже традицией баскетбола, гостей ТРЦ «Планета» ждет скейт-площадка с различными фигурами. Здесь все желающие смогут отработать самые разные трюки на скейте, роликах или BMX. А профессиональные инструкторы с удовольствием проведут открытые мастер-классы и научат множеству новых приемов.