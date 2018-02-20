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«Планета» приглашает новокузнечан на выставку «Олимпийская зима»

ТРЦ «Планета» приглашает своих гостей окунуться в атмосферу XXIII зимних Олимпийских игр, посетив открывшуюся в торговом центре выставку «Кузбасская олимпийская зима»! В рамках мероприятия у горожан появится возможность увидеть связь между прошлым и настоящим российского спорта.

Выставка подготовлена при поддержке музея физической культуры и спорта Кузбасса, который и предоставил материалы для экспонирования. На территории ТРЦ появятся 20 мольбертов и 1 витрина, с помощью которых посетители смогут прикоснуться к истории отечественного спорта и проникнуться ее величием.

Торжественное открытие состоится 20 февраля в 15:00.

Ждем всех жителей Новокузнецка в ТРЦ «Планета» на первом уровне центрального атриума.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/02/2018
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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