«Планета» приглашает новокузнечан на выставку «Олимпийская зима»

ТРЦ «Планета» приглашает своих гостей окунуться в атмосферу XXIII зимних Олимпийских игр, посетив открывшуюся в торговом центре выставку «Кузбасская олимпийская зима»! В рамках мероприятия у горожан появится возможность увидеть связь между прошлым и настоящим российского спорта.

Выставка подготовлена при поддержке музея физической культуры и спорта Кузбасса, который и предоставил материалы для экспонирования. На территории ТРЦ появятся 20 мольбертов и 1 витрина, с помощью которых посетители смогут прикоснуться к истории отечественного спорта и проникнуться ее величием.

Торжественное открытие состоится 20 февраля в 15:00.

Ждем всех жителей Новокузнецка в ТРЦ «Планета» на первом уровне центрального атриума.