ТРЦ «Планета» приглашает обмениваться книгами

Не стоит выбрасывать надоевшие книги – воспользуйтесь «Народной библиотекой», пунктом буккроссинга в «Планете», оставив их для других любителей чтения! Правила библиотеки просты – книги, которые вы хотите оставить, должны быть опрятными, а прочитав чужое издание, не забудьте вернуть его в торговый центр.

Приносите любимые книги и делитесь с другими гостями торгового центра историями из мировой литературы, которые изменили вашу жизнь!

Буккроссинг очень популярен во всем мире – это отличный способ расширить кругозор и повысить начитанность, а также найти единомышленников.

Ждем вас на 1 уровне ТРЦ «Планета» в центральном атриуме напротив ZARA!