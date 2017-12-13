ТРЦ «Планета» приглашает обмениваться книгами

Не стоит выбрасывать надоевшие книги – воспользуйтесь «Народной библиотекой», пунктом буккроссинга в «Планете», оставив их для других любителей чтения! Правила библиотеки просты – книги, которые вы хотите оставить, должны быть опрятными, а прочитав чужое издание, не забудьте вернуть его в торговый центр.
Приносите любимые книги и делитесь с другими гостями торгового центра историями из мировой литературы, которые изменили вашу жизнь!
Буккроссинг очень популярен во всем мире – это отличный способ расширить кругозор и повысить начитанность, а также найти единомышленников.
Ждем вас на 1 уровне ТРЦ «Планета» в центральном атриуме напротив ZARA!
13/12/2017
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