Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

ТРЦ «Планета» приглашает обмениваться книгами

Не стоит выбрасывать надоевшие книги – воспользуйтесь «Народной библиотекой», пунктом буккроссинга в «Планете», оставив их для других любителей чтения! Правила библиотеки просты – книги, которые вы хотите оставить, должны быть опрятными, а прочитав чужое издание, не забудьте вернуть его в торговый центр.

Приносите любимые книги и делитесь с другими гостями торгового центра историями из мировой литературы, которые изменили вашу жизнь!  

Буккроссинг очень популярен во всем мире – это отличный способ расширить кругозор и повысить начитанность, а также найти единомышленников.

Ждем вас на 1 уровне ТРЦ «Планета» в центральном атриуме напротив ZARA!

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/12/2017
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе полицейские изъяли более 20 тысяч литров опасного алкоголя
22 тысячи литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Прокопьевске и Новокузнецке.
В Новокузнецке без вести пропала 14-летняя школьница
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения без вести пропавшей несовершеннолетней девушки,...
В Кузбассе напишут экологический диктант
Школьники из Кемеровской области напишут экологический диктант. Об этом сообщили местные средства...
В Кемерове женщина за рулём Nissan устроила ДТП с двумя пострадавшими
«По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулём Nissan при выезде с дворовой территории не...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus