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ТРЦ «Планета» приглашает в детский клуб в декабре

В первой половине декабря в детском клубе ТРЦ «Планета» герои «Зверопоя»  будут рады встрече с ребятами! В выходные дни с 14:00 до 17:00 коала Бастер Муун, свин Гюнтер и свинка Розита проведут для детей актерские, танцевальные, музыкальные, творческие и развивающие мастер-классы, спортивные занятия и увлекательные игры.

2, 3, 9 и 10 декабря все ребята Новокузнецка приглашены в театр Бастера Мууна! Здесь они получат минуту славы, с которой может начаться их звездная история. Герои «Зверопоя» помогут гостям детского клуба раскрыть свои таланты, поддержат и научат, как стать настоящими знаменитыми артистами, певцами или танцорами, расскажут о тонкостях этих профессий и секретах на пути к успеху. В эти дни также снова пройдет полюбившееся «Шоу талантов», где дети смогут продемонстрировать свои умения в вокале, хореографии и оригинальном жанре, а победителю достанется вкусный приз.

Под руководством Гюнтера в творческой мастерской малыши научатся создавать оленей Санта-Клауса и милых собачек из бумажных тарелок и цветной бумаги, а Бастер Муун поведает о самых великих художниках мира и проведет интеллектуальные и развлекательные игры. Занятия от судии восточного танца «СахАр» и школы современного танца Extreme Effect не дадут ребятам засидеться на месте и создадут атмосферу яркого и зажигательного праздника.

Все занятия проходят бесплатно. Ждем ребят Новокузнецка в детском клубе на -2 уровне в зоне фудкорта ТРЦ «Планета».

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/11/2017
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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