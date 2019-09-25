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ТРЦ «Планета» в Новокузнецке проведет реорганизацию пространства

Группа компаний MALLTECH и компания «Ашан ритейл Россия» приняли совместное решение о прекращении работы гипермаркета «АШАН» в ТРЦ «Планета» в Новокузнецке. Изменения пройдут в рамках работ по реконцепции торгового центра.

 

Решение о реорганизации ТРЦ «Планета» в Новокузнецке было принято на основании собранных данных о потребительском поведении – в ходе анализа выяснилось, что небольшие магазины, работающие в узком сегменте, пользуются большей популярностью в России, по сравнению с крупными гипермаркетами. На освободившейся площади в 12 000 кв. м откроется продуктовый супермаркет, точки продажи фермерских продуктов, а также DIY и товары для дома.

Последним днем работы гипермаркета «АШАН» станет 30 ноября 2019 г. В результате обновления ТРЦ «Планета» в Новокузнецке станет еще комфортнее для посетителей, здесь появится еще больше возможностей для шопинга и досуга.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/09/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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