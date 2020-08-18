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Требования к организации выставок животных

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасс информирует заинтересованных лиц, что для проведения, необходимо учесть «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937, ст. 15, п.3 ФЗ РФ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а именно:

- для проведения выставок с участием животных используются помещения и огороженные открытые площадки, отвечающие ветеринарно-санитарным правилам и требованиям;

- организатор выставки с участием животных обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил, направленных на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, общих для человека и животных;

- максимальная продолжительность выставки с участием животных составляет 4 календарных дня;

- максимальное время нахождения животных в месте проведения выставки должно составлять не более 12 часов в день;

Организатор выставки с участием животных обязан:

- оборудовать место проведения выставки необходимой мебелью и инвентарем и обозначить соответствующими указателями место проведения ветеринарного осмотра животных;

- обеспечить проведение ветеринарного осмотра животных;

- обеспечить выполнение требований ветеринарного законодательства РФ, санитарного законодательства и правил техники безопасности;

Инвентарь, используемый при проведении выставки, а также арендуемое помещение подлежат дезинфекции до и после проведения выставки.

На выставку представляются клинически здоровые животные, имеющие документы, подтверждающие проведение профилактической вакцинации и обработок в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии.

На каждое животное оформляется ветеринарный сопроводительный документ в случае, если его оформление предусмотрено законодательством РФ в области ветеринарии.

Организатором выставки предусматриваются условия для удовлетворения потребностей животного в воде, пище, выгуле, движении и отдыхе (предусматриваются зоны кормления, выгула, отдыха и игровые зоны).

Во время проведения выставки не допускается физическое воздействие на животное, причиняющее вред его здоровью.

При проведении выставок уровень звука не превышает 90 децибел. Недопустимо использование световых эффектов, раздражающих и ослепляющих животных, а также веществ с резкими запахами.

Общество
kuzbassnews.ru
18/08/2020
Общество
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