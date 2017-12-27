Тренировка накануне праздников: кузбасские энергетики всегда готовы противостоять последствиям непогоды

В канун новогодних праздников в Промышленновском районе на базе кузбасского филиала «МРСК Сибири» состоялась учебная тренировка по подготовке энергетиков к действиям в случае чрезвычайной ситуации. Все работы в рамках учений энергетики проводили в режиме реального времени.

Порывы ветра до 15 м/с, налипание мокрого снега на провода и массовые отключения электроэнергии – легенда учений вполне может стать реальностью, если природа покажет свой «сибирский характер». Именно поэтому сетевики должны быть готовы к любой нештатной ситуации, особенно накануне продолжительных новогодних праздников.

К работам по восстановлению электроснабжения в Промышленновском районе были привлечены 10 человек, а также 3 единицы спецтехники. В рамках интерактивных учений энергетики установили две железобетонные двухточечные опоры ВЛ-10 кВ, находящиеся в труднодоступном месте со сложным рельефом, тем самым повысив надежность электроснабжения больше 400 жителей деревни Протопопово. А чтобы потребители не почувствовали никаких неудобств от проводимых работ, их дома подключили к резервным источникам питания – передвижным дизельным генераторным установкам.

«Мы хотим еще раз перед продолжительными новогодними праздниками проверить готовность специалистов, техники и каналов информирования при ликвидации возможных сбоев в электросетевом комплексе, - поясняет начальник Промышленновского РЭС Владимир Шевченко. – У бригады есть три часа, чтобы в реальном режиме своевременно выявить и устранить последствия сложного технологического нарушения. Сегодня оперативный персонал довольно хорошо отработал пример конкретной нештатной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными условиями. Если энергетики так уверенно прошли этот «экзамен», значит и в реальной жизни смогут оперативно ликвидировать технологическое нарушение и вернуть людям свет».