Третий с начала года замгубернатора Кузбасса покинул свой пост

Водитель, погибший в ДТП на Логовом шоссе в Кемерове, был лишен прав Жуткое ДТП произошло утром 15 июля в Кемерове на Логовом шоссе. Здесь около 11:30 автомобиль ВАЗ -...

В Прокопьевске открыли православный лагерь для детей Впервые в истории Прокопьевска заработал православный летний лагерь для детей. Он функционирует на...

В Кузбассе девушка с велосипедом чуть не угодила под поезд Происшествие случилось в Междуреченске на железнодорожном переезде, где молодая женщина с...