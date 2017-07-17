Третий с начала года замгубернатора Кузбасса покинул свой пост

Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман освобожден от должности.
По данным пресс-службы АКО, Бухман покинул этот пост по собственному желанию.
Должность заместителя губернатора Кемеровской области по строительству он занимал с августа 2014 года.
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