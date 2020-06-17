Три ФАПа откроют к осени в Гурьевском округе

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Модульные фельдшерско-акушерские пункты начнут работать к 1 сентября в деревнях Мостовая, Кочкуровка и Золотая Тайга Гурьевского муниципального округа. Три новых ФАПа установят по госпрограмме «Развитие здравоохранение Кузбасса на 2014-2024 годы». После запуска фельдшерско-акушерских пунктов всем сельским жителям округа будет обеспечен удобный доступ к медицинскому обслуживанию.
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