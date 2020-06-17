Три ФАПа откроют к осени в Гурьевском округе

Житель Берёзовского устроил скандал в магазине из-за масочного режима Житель Берёзовского устроил скандал в магазине. Мужчина оказался недоволен масочным режимом и...

В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налогов В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении угольной компании, которая скрыла более 89...

В Кузбассе до 2021 года сохранится масочный режим Напомним, в Кузбассе диагностировали уже больше 1000 случаев коронавирусной инфекции. Мы...