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Три ФАПа откроют к осени в Гурьевском округе

Модульные фельдшерско-акушерские пункты начнут работать к 1 сентября в деревнях Мостовая, Кочкуровка и Золотая Тайга Гурьевского муниципального округа. Три новых ФАПа установят по госпрограмме «Развитие здравоохранение Кузбасса на 2014-2024 годы». После запуска фельдшерско-акушерских пунктов всем сельским жителям округа будет обеспечен удобный доступ к медицинскому обслуживанию.

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kuzbassnews.ru
17/06/2020
Здоровье
Общество
Топ
Гурьевск
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Новости Кузбасса

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